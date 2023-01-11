Экс-игрок «ПСЖ» и «Ромы» Пасторе перешел в «Катар»

Теги Ла Лига трансферы высшая лига Катар ФК Катар Эльче Хавьер Пасторе Футбол

Хавьер Пасторе стал игроком «Катара».

Об этом сообщается в твиттере клуба. 33-летний полузащитник будет выступать под седьмым номером.

Пасторе играл за «ПСЖ» с 2011 по 2018 год. В составе французского клуба хавбек пять раз становился чемпионом Франции, также выиграл пять Суперкубков страны и Кубков французской лиги.

В 2018 году Пасторе перешел в «Рому», а в 2021-м – в «Эльче». В нынешнем сезоне аргентинец принял участие лишь в одном матче. С 2010 по 2017 год Пасторе вызывался в национальную команду Аргентины.

Фото: twitter.com/QatarSportClub

«Катар» в данный момент занимает 7-е место в высшей лиге Катара, отставая от лидирующего «Аль-Духайля» на 10 очков.

 

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7 комментариев

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Islam5550
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Ему всего 33 )
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Бюрофакс Барселоны
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Ответ Кирилл Голивец
Чувак неудачно попал на смену эпох в футболе. Даже больше, чем Хамес или Дибала, потому что не был таким топом. Когда латиноамериканские десятки старой школы стали не нужны, а нужны атлеты с качествами прессинг-машин.
Если бы его игра с мячом была хотя бы немного близка к уровню, показанному им в начале 10-ых, то, вероятно, Эльче смогло бы что-то придумать, чтобы нивелировать недостатки, но судя по всему проблема в каких-то других вещах.

В целом, согласен, но как мне кажется, даже сейчас олдскульная десятка, переквалифицировавшись в инвертированного вингера имеет шанс на неплохую карьеру.
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x2dj8fx6q7
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Очень многообещающим был)
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Spaten
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Ответ Алексей Богородицкий
А они похожи)
Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом))
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Голуби в траве
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В сборную
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Кирилл Голивец
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Чувак неудачно попал на смену эпох в футболе. Даже больше, чем Хамес или Дибала, потому что не был таким топом. Когда латиноамериканские десятки старой школы стали не нужны, а нужны атлеты с качествами прессинг-машин.
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Алексей Богородицкий
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А они похожи)
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