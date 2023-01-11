Экс-игрок «ПСЖ» и «Ромы» Пасторе перешел в «Катар»

стал игроком «Катара».

Об этом сообщается в твиттере клуба. 33-летний полузащитник будет выступать под седьмым номером.

Пасторе играл за «ПСЖ» с 2011 по 2018 год. В составе французского клуба хавбек пять раз становился чемпионом Франции, также выиграл пять Суперкубков страны и Кубков французской лиги.

В 2018 году Пасторе перешел в «Рому», а в 2021-м – в « ». В нынешнем сезоне аргентинец принял участие лишь в одном матче. С 2010 по 2017 год Пасторе вызывался в национальную команду Аргентины.

Фото: twitter.com/QatarSportClub

«Катар» в данный момент занимает 7-е место в высшей лиге Катара, отставая от лидирующего «Аль-Духайля» на 10 очков.