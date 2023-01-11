Экс-игрок «ПСЖ» и «Ромы» Пасторе перешел в «Катар»
Хавьер Пасторе стал игроком «Катара».
Об этом сообщается в твиттере клуба. 33-летний полузащитник будет выступать под седьмым номером.
Пасторе играл за «ПСЖ» с 2011 по 2018 год. В составе французского клуба хавбек пять раз становился чемпионом Франции, также выиграл пять Суперкубков страны и Кубков французской лиги.
В 2018 году Пасторе перешел в «Рому», а в 2021-м – в «Эльче». В нынешнем сезоне аргентинец принял участие лишь в одном матче. С 2010 по 2017 год Пасторе вызывался в национальную команду Аргентины.
Фото: twitter.com/QatarSportClub
«Катар» в данный момент занимает 7-е место в высшей лиге Катара, отставая от лидирующего «Аль-Духайля» на 10 очков.
В целом, согласен, но как мне кажется, даже сейчас олдскульная десятка, переквалифицировавшись в инвертированного вингера имеет шанс на неплохую карьеру.