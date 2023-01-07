«Лидс» готов за 30-40 млн евро купить у «Хоффенхайма» Рюттера. У него 2+2 в 15 матчах Бундеслиги

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Лидс Хоффенхайм Жоржиньо Рюттер деньги Футбол

«Лидс» хочет купить Жоржиньо Рюттера у «Хоффенхайма».

Сумма сделки может составить 30-40 миллионов евро, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Отмечается, что 20-летний форвард готов к переходу.

Нападающий набрал 4 (2+2) очка по системе «гол плюс пас» в 15 матчах Бундеслиги в текущем сезоне. Подробную статистику можно изучить здесь.

3 комментария

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Ответ S.A.N.
У парня в 20 лет дриблинг просто космический, защей возит пачками. Через полгода-года ценник будет уже 50-60 и на Лидс он даже смотреть не станет, так как будут варианты получше.
лол, что? он в старте то через раз выходит, каких защей он пачками возит? Всю первую половину отыграл средне, если бы не травма Бебу может и сидел бы на лавке.
Ну да ладно, с каких пор, какой-то там «дриблинг» стал показателем качества центр форварда.
Просто апл дно без менеджеров и спорт диров. Ааронсон тоже был звездой Зальцбурга( хотя бы был звездой Зальцбург), с опытом в лч и перспективами «через полгода в РМ, о лидсе и не вспомнит» в итоге лох лохом в апл, на тех кого купил Бьелса( Родриго, Харрисон, Мелье..) Лидс и выезжает, а все эти дорогущие Ааронсоны и Синистеры полные нули. Как и Рюттер.

пс. хоть один матч на вскидку в БЛ где Рюттер возит защитников пачками, если не затруднит, стало очень любопытно.
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S.A.N.
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Ответ misha___97
Нападающий со статистикой 2+2 за 15 матчей и за него дают 30-40? Куда катится мир?
У парня в 20 лет дриблинг просто космический, защей возит пачками. Через полгода-года ценник будет уже 50-60 и на Лидс он даже смотреть не станет, так как будут варианты получше.
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misha___97
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Нападающий со статистикой 2+2 за 15 матчей и за него дают 30-40? Куда катится мир?
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