«Лидс» готов за 30-40 млн евро купить у «Хоффенхайма» Рюттера. У него 2+2 в 15 матчах Бундеслиги

« » хочет купить у « ».

Сумма сделки может составить 30-40 миллионов евро, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Отмечается, что 20-летний форвард готов к переходу.

Нападающий набрал 4 (2+2) очка по системе «гол плюс пас» в 15 матчах Бундеслиги в текущем сезоне. Подробную статистику можно изучить здесь.