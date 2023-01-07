«Лидс» готов за 30-40 млн евро купить у «Хоффенхайма» Рюттера. У него 2+2 в 15 матчах Бундеслиги
«Лидс» хочет купить Жоржиньо Рюттера у «Хоффенхайма».
Сумма сделки может составить 30-40 миллионов евро, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Отмечается, что 20-летний форвард готов к переходу.
Нападающий набрал 4 (2+2) очка по системе «гол плюс пас» в 15 матчах Бундеслиги в текущем сезоне. Подробную статистику можно изучить здесь.
Ну да ладно, с каких пор, какой-то там «дриблинг» стал показателем качества центр форварда.
Просто апл дно без менеджеров и спорт диров. Ааронсон тоже был звездой Зальцбурга( хотя бы был звездой Зальцбург), с опытом в лч и перспективами «через полгода в РМ, о лидсе и не вспомнит» в итоге лох лохом в апл, на тех кого купил Бьелса( Родриго, Харрисон, Мелье..) Лидс и выезжает, а все эти дорогущие Ааронсоны и Синистеры полные нули. Как и Рюттер.
пс. хоть один матч на вскидку в БЛ где Рюттер возит защитников пачками, если не затруднит, стало очень любопытно.