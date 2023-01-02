«В сценарии было – Сталлоне проходит всех немцев и забивает гол. Пеле и Мур сказали, что это невозможно, потому что он не умеет обращаться с мячом». Ардилес о фильме «Победа»
Освальдо Ардилес рассказал о съемках в фильме вместе с Пеле и Сильвестром Сталлоне.
– В 1981 году вы с Пеле вместе снялись в легендарном фильме «Победа». Как долго длились съемки и каково это было?
– Они длились полтора месяца в Будапеште, и мы отлично провели время. В конце каждого съемочного дня делать было особо нечего, и мы посвящали себя разговорам о футболе в так называемых «футбольных раундах», которые иногда длились до 3 часов ночи.
Конечно, мы все о многом спрашивали у Пеле, который рассказал нам много забавных историй. Это было восхитительно.
– Почему вас выбрали в компанию к Пеле и Бобби Муру?
– Я был в Англии и соответствовал всем требованиям, о которых они просили. Чемпион мира, маленький и тощий. Герой должен был казаться практически умирающим с голоду, потому что [по сюжету] мы были в концентрационном лагере.
– Правда ли, что Сталлоне почти не разбирался в футболе и знал только, что мяч круглый?
– В сценарии было заложено, что после отбития пенальти, который, кстати, пробивал я, Сталлоне хватает мяч, проходит всех немцев и забивает гол.
Тогда Бобби Мур и Пеле сказали, что это невозможно, потому что он даже не умел обращаться с мячом. Было воскресенье, и съемки нужно было закончить любой ценой, поэтому сценарий был изменен.
– Что для вас значило быть главным героем такого легендарного фильма?
– Помимо того, что мы отлично провели время, резонанс был отличным. Я восемь лет работал тренером в Японии, и со мной говорили только о фильме. Я говорил им, что я чемпион мира, но они всегда спрашивали меня об одном и том же, – сказал бывший полузащитник сборной Аргентины и чемпион мира 1978 года.
«Победа» – фильм режиссера Джона Хьюстона о футбольном матче между заключенными концлагеря и командой немецких надзирателей. По сюжету картины проведение матча помогает заключенным разработать план побега. Фильм участвовал в конкурсе Международного московского кинофестиваля.
И зачем он мне должен помогать переделывать шуточный комментарий на комментарий на серьезных щах с исторической достоверностью?
Надо было просто выставить в стартовом составе этой команды 10 вьетконговцев ,а Ивана Драго поставить на ворота.
Тогда бы ,Слай, легко справился