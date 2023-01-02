«В сценарии было – Сталлоне проходит всех немцев и забивает гол. Пеле и Мур сказали, что это невозможно, потому что он не умеет обращаться с мячом». Ардилес о фильме «Победа»

рассказал о съемках в фильме вместе с и Сильвестром Сталлоне.

– В 1981 году вы с Пеле вместе снялись в легендарном фильме «Победа». Как долго длились съемки и каково это было?

– Они длились полтора месяца в Будапеште, и мы отлично провели время. В конце каждого съемочного дня делать было особо нечего, и мы посвящали себя разговорам о футболе в так называемых «футбольных раундах», которые иногда длились до 3 часов ночи.

Конечно, мы все о многом спрашивали у Пеле, который рассказал нам много забавных историй. Это было восхитительно.

– Почему вас выбрали в компанию к Пеле и Бобби Муру?

– Я был в Англии и соответствовал всем требованиям, о которых они просили. Чемпион мира, маленький и тощий. Герой должен был казаться практически умирающим с голоду, потому что [по сюжету] мы были в концентрационном лагере.

– Правда ли, что Сталлоне почти не разбирался в футболе и знал только, что мяч круглый?

– В сценарии было заложено, что после отбития пенальти, который, кстати, пробивал я, Сталлоне хватает мяч, проходит всех немцев и забивает гол.

Тогда Бобби Мур и Пеле сказали, что это невозможно, потому что он даже не умел обращаться с мячом. Было воскресенье, и съемки нужно было закончить любой ценой, поэтому сценарий был изменен.

– Что для вас значило быть главным героем такого легендарного фильма?

– Помимо того, что мы отлично провели время, резонанс был отличным. Я восемь лет работал тренером в Японии, и со мной говорили только о фильме. Я говорил им, что я чемпион мира, но они всегда спрашивали меня об одном и том же, – сказал бывший полузащитник сборной и чемпион мира 1978 года.

«Победа» – фильм режиссера Джона Хьюстона о футбольном матче между заключенными концлагеря и командой немецких надзирателей. По сюжету картины проведение матча помогает заключенным разработать план побега. Фильм участвовал в конкурсе Международного московского кинофестиваля.