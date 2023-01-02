«В сценарии было – Сталлоне проходит всех немцев и забивает гол. Пеле и Мур сказали, что это невозможно, потому что он не умеет обращаться с мячом». Ардилес о фильме «Победа»

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Освальдо Ардилес рассказал о съемках в фильме вместе с Пеле и Сильвестром Сталлоне. 

– В 1981 году вы с Пеле вместе снялись в легендарном фильме «Победа». Как долго длились съемки и каково это было?

– Они длились полтора месяца в Будапеште, и мы отлично провели время. В конце каждого съемочного дня делать было особо нечего, и мы посвящали себя разговорам о футболе в так называемых «футбольных раундах», которые иногда длились до 3 часов ночи.

Конечно, мы все о многом спрашивали у Пеле, который рассказал нам много забавных историй. Это было восхитительно.

– Почему вас выбрали в компанию к Пеле и Бобби Муру?

– Я был в Англии и соответствовал всем требованиям, о которых они просили. Чемпион мира, маленький и тощий. Герой должен был казаться практически умирающим с голоду, потому что [по сюжету] мы были в концентрационном лагере.

– Правда ли, что Сталлоне почти не разбирался в футболе и знал только, что мяч круглый?

– В сценарии было заложено, что после отбития пенальти, который, кстати, пробивал я, Сталлоне хватает мяч, проходит всех немцев и забивает гол.

Тогда Бобби Мур и Пеле сказали, что это невозможно, потому что он даже не умел обращаться с мячом. Было воскресенье, и съемки нужно было закончить любой ценой, поэтому сценарий был изменен.

– Что для вас значило быть главным героем такого легендарного фильма?

– Помимо того, что мы отлично провели время, резонанс был отличным. Я восемь лет работал тренером в Японии, и со мной говорили только о фильме. Я говорил им, что я чемпион мира, но они всегда спрашивали меня об одном и том же, – сказал бывший полузащитник сборной Аргентины и чемпион мира 1978 года. 

«Победа» – фильм режиссера Джона Хьюстона о футбольном матче между заключенными концлагеря и командой немецких надзирателей. По сюжету картины проведение матча помогает заключенным разработать план побега. Фильм участвовал в конкурсе Международного московского кинофестиваля. 

13 комментариев

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Мохнатый55
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Сталлоне в принципе мог бы пройти с мячом через все поле. Всего лишь нужно было дать ему пулемет из Рембо-1.
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Леван Мкртчян
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Ответ G_Batigol
Посмотрел бы обзор фильма от Грин Грасса
Ху из мистер Грин Грасс?
И зачем он мне должен помогать переделывать шуточный комментарий на комментарий на серьезных щах с исторической достоверностью?
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Леван Мкртчян
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Ответ City!
А еще Драго рубил бы его подкатами 10 раз подряд, а Слай каждый раз вставал и бежал как ни в чем ни бывало
Ага, а еще каждые две минуты приходилось бы выпускать по 10 новых вьетконговцев на поле, так как по сценарию они быстро заканчивались
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G_Batigol
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Ответ Леван Мкртчян
Зря сцену вырезали, где Сталлоне должен был пройти всех игроков соперника и забить гол. Надо было просто выставить в стартовом составе этой команды 10 вьетконговцев ,а Ивана Драго поставить на ворота. Тогда бы ,Слай, легко справился
Посмотрел бы обзор фильма от Грин Грасса
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ atomio
и играли бы они все не на поле, а в джунглях Вьетнама среди смертельно опасных ловушек
Там ещё советский вертолет должен быть
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Тюменец
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«Я говорил им, что я чемпион мира, но они всегда спрашивали меня только о одном, но он уже уехал в «Аль-Наср»
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City!
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Ответ Леван Мкртчян
Зря сцену вырезали, где Сталлоне должен был пройти всех игроков соперника и забить гол. Надо было просто выставить в стартовом составе этой команды 10 вьетконговцев ,а Ивана Драго поставить на ворота. Тогда бы ,Слай, легко справился
А еще Драго рубил бы его подкатами 10 раз подряд, а Слай каждый раз вставал и бежал как ни в чем ни бывало
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atomio
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Главный тренер той команды с 10 вьетконговцами и Драго должен был быть Бирманский полковник
и играли бы они все не на поле, а в джунглях Вьетнама среди смертельно опасных ловушек
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llolishe
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Сталлоне за Эвертонку болеет)Поэтому понятно почему он не умеет обращаться с мячом
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Леван Мкртчян
Зря сцену вырезали, где Сталлоне должен был пройти всех игроков соперника и забить гол. Надо было просто выставить в стартовом составе этой команды 10 вьетконговцев ,а Ивана Драго поставить на ворота. Тогда бы ,Слай, легко справился
Главный тренер той команды с 10 вьетконговцами и Драго должен был быть Бирманский полковник
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Spaten
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Казимеж Дейна ещё играл в фильме
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Леван Мкртчян
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Зря сцену вырезали, где Сталлоне должен был пройти всех игроков соперника и забить гол.
Надо было просто выставить в стартовом составе этой команды 10 вьетконговцев ,а Ивана Драго поставить на ворота.
Тогда бы ,Слай, легко справился
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А. Мостовой
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этот же сценарий подготовили для Месси в 2022, но пришлось по той же причине сменить на пенальти.
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