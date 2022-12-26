Лопетеги выиграл первый матч во главе «Вулвс» – благодаря голу «Эвертону» на 95-й

выиграл первый матч во главе « ».

«Волки» одержали победу над « » в матче 7-го тура АПЛ (2:1). Победный гол забил защитник на 95-й минуте.

Это была первая игра Лопетеги на посту главного тренера английского клуба. Он возглавил команду 5 ноября, но еще не проводил официальных матчей из-за паузы, связанной с чемпионатом мира.

В данный момент «Вулвс» занимают 18-е место в турнирной таблице , набрав 13 очков за 16 игр.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!