Лопетеги выиграл первый матч во главе «Вулвс» – благодаря голу «Эвертону» на 95-й
Хулен Лопетеги выиграл первый матч во главе «Вулверхэмптона».
«Волки» одержали победу над «Эвертоном» в матче 7-го тура АПЛ (2:1). Победный гол забил защитник Раян Аит-Нури на 95-й минуте.
Это была первая игра Лопетеги на посту главного тренера английского клуба. Он возглавил команду 5 ноября, но еще не проводил официальных матчей из-за паузы, связанной с чемпионатом мира.
В данный момент «Вулвс» занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков за 16 игр.
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