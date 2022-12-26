Лопетеги выиграл первый матч во главе «Вулвс» – благодаря голу «Эвертону» на 95-й

Теги Эвертон премьер-лига Англия Вулверхэмптон Хулен Лопетеги Раян Аит-Нури Футбол

Хулен Лопетеги выиграл первый матч во главе «Вулверхэмптона». 

«Волки» одержали победу над «Эвертоном» в матче 7-го тура АПЛ (2:1). Победный гол забил защитник Раян Аит-Нури на 95-й минуте.

Это была первая игра Лопетеги на посту главного тренера английского клуба. Он возглавил команду 5 ноября, но еще не проводил официальных матчей из-за паузы, связанной с чемпионатом мира. 

В данный момент «Вулвс» занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков за 16 игр. 

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11 комментариев

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Левая бровь Анчелотти
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Видимо матч в кубке лиги уже не считается официальным, ну да ладно.
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Левая бровь Анчелотти
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Ответ Basalai Yauheni
Победа над Джиллингемом уже не считается.
Я о том же
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Malefikus
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Ответ ман сити фейк
Ни слова о Ньюкасле
Смысл? Всем и так известно, что Ньюкасла чемпик
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Basalai Yauheni
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Победа над Джиллингемом уже не считается.
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Sevuska
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Ответ Артем Алмазов
Испания проиграла при Йерро
Да , его уже по ходу турнира поменяли на Йеро . Плюсую .
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maddantist maddantist
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Запасовали насмерть?
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Артем Алмазов
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Ответ Sevuska
Это его первая значимая победа после поражения сборной России.
Испания проиграла при Йерро
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corazón blanco
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С почином, Хулиан!
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Sevuska
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Это его первая значимая победа после поражения сборной России.
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Burel
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Дуболома Лампарда ещё не уволили ?
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ман сити фейк
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Ни слова о Ньюкасле
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