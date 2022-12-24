Паулу Бенту: «Португалия уже не так зависит от Роналду. Он лучший из тех, кого я тренировал, с точки зрения таланта. Но у всего есть конец»

считает, что сборная Португалии уже не сильно зависит от .

«Есть кое-что, что кажется мне очевидным: сегодня сборная не так сильно зависит от Роналду, как несколько лет назад. Он лучший игрок из всех, кого я тренировал, с точки зрения таланта.

Ничто не отменяет того, что он представляет для португальского футбола и для страны, но у всего есть конец. И каждый человек сам решает, как и когда он хочет, чтобы это закончилось», – сказал бывший тренер .