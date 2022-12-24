Паулу Бенту: «Португалия уже не так зависит от Роналду. Он лучший из тех, кого я тренировал, с точки зрения таланта. Но у всего есть конец»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Паулу Бенту Футбол

Паулу Бенту считает, что сборная Португалии уже не сильно зависит от Криштиану Роналду.

«Есть кое-что, что кажется мне очевидным: сегодня сборная не так сильно зависит от Роналду, как несколько лет назад. Он лучший игрок из всех, кого я тренировал, с точки зрения таланта.

Ничто не отменяет того, что он представляет для португальского футбола и для страны, но у всего есть конец. И каждый человек сам решает, как и когда он хочет, чтобы это закончилось», – сказал бывший тренер Португалии.

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18 комментариев

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otchim kaloeda
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Ответ Александр Елисеев
Тебе надо, ты и возьми себе мужика, чего ты суешь девушке, она тебя просила?
Саня не надо не надо..
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otchim kaloeda
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Ответ Александр Елисеев
Тебе надо, ты и возьми себе мужика, чего ты суешь девушке, она тебя просила?
https://www.instagram.com/reel/CmLPsyhKoIW/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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igls54
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Получается, что конец у этого красавчика совсем некрасивый.
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Иван Шуткин
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Ответ Макс Кидалов
Да кто он такой чтобы говорить что Роналду уже не тот? Роналду сейчас лучший футболист даже в 37 лет в мире, даже мбаппе и холланд сейчас ему не уровень, просто у него неудачная полоса и мяч не идёт в ворота, но в следующем сезоне он уже будет забивать по 40-50 голов за сезон как обычно, только в саудовской аравии, но там тоже уровень футбола от апл не слишком отличается и скорости даже выше там
Маск , перегрелся на солнышке летом , до сих пор отойти не можешь?)
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Александр Елисеев
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Ответ otchim kaloeda
Если ты реально девушка.. Тебе может мужика надо? Один раз и тебе полегчает
Тебе надо, ты и возьми себе мужика, чего ты суешь девушке, она тебя просила?
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Макс Кидалов
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Да кто он такой чтобы говорить что Роналду уже не тот? Роналду сейчас лучший футболист даже в 37 лет в мире, даже мбаппе и холланд сейчас ему не уровень, просто у него неудачная полоса и мяч не идёт в ворота, но в следующем сезоне он уже будет забивать по 40-50 голов за сезон как обычно, только в саудовской аравии, но там тоже уровень футбола от апл не слишком отличается и скорости даже выше там
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corazón blanco
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Роналду просто не может принять того факта, что он уже не тот и очень сильно сдал. Его эго не позволяет этого сделать, хотя рано или поздно все заканчивают и чем раньше он это осознает, тем проще ему будет смириться и играть уже в свое удовольствие.
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igls54
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FilinMD
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Ответ Экспертное мнение
Просто представьте, если бы Португалия на ЧМ взяла вместо Роналду Саншеша и насытила центр поля. Сантуш стал жертвой авторитета Роналду, он попал на ЧМ не по игре.
Чушь. Роналду заслуживал быть в заявке. Не нужно всех собак на него спускать
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Саид Тартуров
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Ответ Великий Алонсо
И даже в 37 лет Криштиану лучше чем Месси, это наглядно показал финал ЧМ, где Лео только бездарно смог зашакалить голы с пенальти и в пустые ворота.
То ли дело Ранальда - устроил в финале такую феерию, которую никто ранее не устраивал и не видел!
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Ванька-Манька
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Уничтожение кринжа и его глориков
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Экспертное мнение
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Просто представьте, если бы Португалия на ЧМ взяла вместо Роналду Саншеша и насытила центр поля. Сантуш стал жертвой авторитета Роналду, он попал на ЧМ не по игре.
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Прессинг Рангника
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Ещё один не красивый человек , сколько можно
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otchim kaloeda
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Ответ Великий Алонсо
И даже в 37 лет Криштиану лучше чем Месси, это наглядно показал финал ЧМ, где Лео только бездарно смог зашакалить голы с пенальти и в пустые ворота.
Если ты реально девушка..
Тебе может мужика надо?
Один раз и тебе полегчает
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Juninho P.
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Ответ Трусики Бочкаревой
О конце Роналду мечтает Бадр Хари
Точнее, наоборот
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Goofts
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Пирс Морган: Паулу бенту - ничего не понимает в футболе
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Трусики Бочкаревой
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О конце Роналду мечтает Бадр Хари
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Великий Алонсо
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И даже в 37 лет Криштиану лучше чем Месси, это наглядно показал финал ЧМ, где Лео только бездарно смог зашакалить голы с пенальти и в пустые ворота.
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Blaumerc
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Наоборот сильно зависит. Если не играет успех возможен, если играет, так и будут командой супер талантов без значимых достижений.
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