Тренер «Брентфорда» Франк продлил контракт до 2027 года. Команда обыграла «МЮ» и «Ман Сити» в этом сезоне

Теги премьер-лига Англия Брентфорд Томас Франк Футбол

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк продлил контракт.

Новое соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до лета 2027 года.

Франк возглавил «Брентфорд» в октябре 2018 года и вывел клуб в АПЛ в сезоне-2020/21. В прошлом сезоне «Брентфорд» финишировал на 13-м месте. 

После 15 туров «Брентфорд» занимает 10-ю позицию. В первой части сезона, в частности, были обыграны «Манчестер Юнайтед» (4:0) и «Ман Сити» (2:1).

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2 комментария

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ман сити фейк
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Король Манчестера. Тренер большим потенциалом. Надеюсь через несколько лет будет клубе классом выше
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Фанат Лионеля Месси
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Вот они ,настоящие хозяины Манчестера :)
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