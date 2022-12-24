Тренер «Брентфорда» Франк продлил контракт до 2027 года. Команда обыграла «МЮ» и «Ман Сити» в этом сезоне
Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк продлил контракт.
Новое соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до лета 2027 года.
Франк возглавил «Брентфорд» в октябре 2018 года и вывел клуб в АПЛ в сезоне-2020/21. В прошлом сезоне «Брентфорд» финишировал на 13-м месте.
После 15 туров «Брентфорд» занимает 10-ю позицию. В первой части сезона, в частности, были обыграны «Манчестер Юнайтед» (4:0) и «Ман Сити» (2:1).
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