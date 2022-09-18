Тренер «Брентфорда» про 0:3 с «Арсеналом»: «Ненавижу проигрывать. Наш соперник претендует на титул»

Тренер прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:3) в матче .

«Мы проиграли 0:3 номеру один в АПЛ. Я уже говорил, что это топ-команда. Думаю, мы выступили неплохо, не на 10 из 10, конечно. Но если хочешь выиграть или добиться чего-то, нельзя пропускать сначала первый гол со стандарта, а затем второй.

В целом, если только это не что-то невероятное, я хочу, чтобы мы избегали пропущенных голов со стандартов. Есть несколько вещей, которые мы могли бы сделать лучше во втором. Они создали не так много, но некоторые их моменты были качественными.

Мы проиграли матч, а я ненавижу проигрывать. Они занимают первое место в таблице, с этим не поспоришь. добился блестящих результатов. Если посмотреть на их уровень, то они должны быть претендентами на титул», – сказал в эфире Sky Sports.