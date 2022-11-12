Тренер «Брентфорда» про 2:1 с «Ман Сити»: «Победили один из самых богатых клубов мира. У нас маленький бюджет, мы лишь автобусная остановка в Хаунслоу»
Тренер «Брентфорда» прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:1).
«Одна из самых приятных наших побед. Если поговорить с некоторыми людьми из клуба, то это, вероятно, самый лучший результат в истории против одного из самых богатых клубов в мире.
У нас, к слову, один из самых низких бюджетов в чемпионате. Мы всего лишь автобусная остановка в Хаунслоу (Брентфорд – город на западе Большого Лондона, часть округа Хаунслоу – прим. Sports.ru).
С моей точки зрения, это было вполне заслуженно, если посмотреть на шансы. Я думаю, мы их нейтрализовали. Невероятно горд. Умопомрачительное выступление», – сказал Томас Франк.
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