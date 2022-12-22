Мид из «Арсенала» – первая обладательница премии BBC «Спортсмен года» в женском футболе
Бет Мид получила награду «Спортсмен года» от BBC.
27-летняя нападающая «Арсенала» и женской сборной Англии стала первой обладательницей этой премии в женском футболе.
На женском Евро-2022, который выиграла сборная Англии, Мид забила шесть мячей и была выбрана лучшим игроком турнира.
Бет Мид единственная из футбола претендует на премию «Спортсмен года» от BBC. Игрок в снукер О’Салливан и гимнастка Гадирова также среди претендентов
Комментарии