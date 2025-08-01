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«Бенфика» в 10-й раз выиграла Суперкубок Португалии, победив «Спортинг» – 1:0. Больше трофеев лишь у «Порту» – 24

В Португалии прошел матч за Суперкубок.

«Спортинг» уступил «Бенфике» (0:1).

«Спортинг» стал победителем чемпионата Португалии и обладателем Кубка страны. «Бенфика» – финалист Кубка Португалии.

«Бенфика» в 10-й раз выиграла трофей, у «Спортинга» 9 побед в Суперкубке страны. Рекордсменом является «Порту» с 24 титулами.

Суперкубок Португалии

Финал

Суперкубок. Финал
31 июля 19:45, Алгарве
Спортинг
Завершен
0 - 1
Бенфика
Матч окончен
90’
+9’
Престианни
90’
+9’
Велозу
90’
+8’
Баррейро   Велозу
Сен-Жюст
90’
+7’
90’
+6’
Трубин
Суарес
90’
+6’
90’
+1’
Антониу Силва
88’
Дедич   Энрике Араужу
88’
Павлидис   Гоувейя
Катаму   Эшгайю
85’
Юлманд
81’
80’
Актюркоглу   Престианни
80’
Барренечеа   Флорентину
Араухо   Кенда
73’
73’
Отаменди
Морита   Кочорашвили
69’
Диоманде   Дебаст
69’
Хардер   Суарес
68’
Педру Гонсалвеш
53’
50’
  Павлидис
2тайм
Перерыв
Диоманде
29’
23’
Дедич
Спортинг
Руй Силва, Инасиу, Диоманде, Араухо, Фреснеда, Морита, Юлманд, Педру Гонсалвеш, Тринкау, Катаму, Хардер
Запасные: Морита, Жоау Виржиния, Куарежма, Симойнш, Хардер, Араухо, Катаму, Диоманде, Сен-Жюст
1тайм
Бенфика:
Трубин, Даль, Отаменди, Антониу Силва, Дедич, Барренечеа, Риос, Актюркоглу, Баррейро, Эурснес, Павлидис
Запасные: Павлидис, Оливейра, Скьеллеруп, Актюркоглу, Обрадор, Дедич, Барренечеа, Баррейро, Самуэл Соареш
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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