Матч окончен
«Бенфика» в 10-й раз выиграла Суперкубок Португалии, победив «Спортинг» – 1:0. Больше трофеев лишь у «Порту» – 24
В Португалии прошел матч за Суперкубок.
«Спортинг» уступил «Бенфике» (0:1).
«Спортинг» стал победителем чемпионата Португалии и обладателем Кубка страны. «Бенфика» – финалист Кубка Португалии.
«Бенфика» в 10-й раз выиграла трофей, у «Спортинга» 9 побед в Суперкубке страны. Рекордсменом является «Порту» с 24 титулами.
Суперкубок Португалии
Финал
Суперкубок. Финал
31 июля 19:45, Алгарве
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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