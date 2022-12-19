Семин и Аксенов приехали в Пермь, чтобы увидеть новый «Амкар»

Как технологично и красиво возрождать профессиональный футбол?

В 2020 году в Перми появился новый ФК «Амкар», старый обанкротился за пару лет до этого. Мы поговорили с сотрудниками, руководителями и болельщиками команды, и узнали у них, как возродить профессиональный футбол. Как с небольшими бюджетом и почти без помощи региона, создавать современный клуб. Как не бояться ставить самые амбициозные цели и, главное, достигать их. Эта серия о мечте и о том, что она вполне может стать реальностью.

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