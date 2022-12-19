Швейцарский защитник Элия Алессандрини умер во время отпуска в Омане. Причиной смерти 25-летнего игрока могла стать сердечная недостаточность

Защитник швейцарского «Уши» Элия Алессандрини умер во время отпуска.

Трагедия произошла во время купания в бассейне в Омане, где 25-летний футболист проводил отпуск вместе со своей девушкой. По информации Luzerner Zeitung, причина смерти Алессандрини может быть связана с сердечной недостаточностью. Официально эта информация не была подтверждена.

«Мы ошеломлены, нет слов. Скорбим по Элии Алессандрини. Наш бывший игрок, капитан и хороший друг по сей день. Наши мысли с его семьей и друзьями. Покойся с миром, дорогой Элия», – написал в соцсетях бывший клуб защитника « ».