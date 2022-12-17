Журналист ESPN поделился впечатлениями от Лусаила.

Лусаил – город в 23 км от Дохи, в котором завтра пройдет финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция.

«Каждые 10 минут из динамиков на улицах звучит песня Шакиры Waka Waka, которая была гимном в ЮАР.

Несмотря на палящее солнце, жара, переносится легко из-за постоянного бриза. Он достигается благодаря вентиляционным отверстиям в тротуарах, откуда выходит прохладный воздух.

Лусаил кажется пустым и напоминает город-призрак. Даже улицы в нем не названы, а пронумерованы.

Реальность такова, что город никогда не предполагалось достроить к чемпионату мира по футболу. Приоритетом был именно одноименный стадион, на котором пройдет финал. Он был спроектирован компанией Populous, которая также разработала стадион « » в Лондоне.

Ожидается, что население Лусаила составит 250 000 человек – специалистов, которые будут жить в башнях Lusail Towers, четырех небоскребах в конце бульвара Лусаил. Строительство башен завершено, но пыль на стеклах говорит о том, что они не готовы к проживанию.

По обе стороны от бульвара находятся обширные участки земли, многие из которых использовались в качестве парковок во время чемпионата мира по футболу, и многоквартирные дома, которые продолжают строиться.

ESPN попытался связаться с руководством, ответственным за проект «Лусаил», для получения дополнительной информации о городе, но не получил ответа. Такие вопросы, как количество проживающих там людей, и сроки завершения проекта остались без ответа», – написал Марк Огден.

Финал Аргентина – Франция пройдет в Лусаиле. Тут была пустыня, а теперь красиво как в сказке

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ