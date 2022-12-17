Президент Сербии: «Буду болеть за Марокко в игре за 3-е место. Это наши братья по правам: у них проблемы с Западной Сахарой, они не признают Косово никогда»

Президент Сербии рассказал, за кого будет болеть в матче за 3-е место на .

«Не знаю, за кого я буду болеть в финале, но я знаю, кого я буду поддерживать в игре за третье место – . Это наши братья по правам, которые никогда не признают независимость , у них проблемы с Западной Сахарой.

Вы скажете, что весь Нови-Пазар (город в Сербии, большую часть населения которого составляют боснийцы – прим. ред.) болеет за Марокко, потому что они мусульмане, ну и что? Это наши братья и друзья», – сказал Александр Вучич в интервью RTS.

В матче за 3-е место сборная Марокко встретится с Хорватией. Игра состоится сегодня, 17 декабря.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ