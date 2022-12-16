Шалимов против игр за 3-е место на ЧМ: «Самый большой бред в футболе. Проигрываешь в полуфинале, потом надо играть непонятный матч»

Теги премьер-лига Россия Сборная Хорватии по футболу Игорь Шалимов Сборная Марокко по футболу чемпионат мира ЧМ-2022 Чемпионат.com Футбол

Игорь Шалимов выступил против проведения матчей за третье место на чемпионатах мира.

На ЧМ-2022 в игре за бронзу 17 декабря встретятся сборные Хорватии и Марокко.

«Я бы вообще отменил матч за третье место. Самый большой бред в футболе  – это матч за третье место на чемпионате мира.

Играешь в полуфинале, проигрываешь, а потом надо играть какую-то непонятную игру. Полнейшая ерунда.

На чемпионате мира должно быть первое и второе место, а остальные – домой», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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