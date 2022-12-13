Мостовой о Каррере: «Верю, что он может возглавить «Рубин». Массимо однозначно лучше Слуцкого»

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«Я верю в то, что Каррера может возглавить «Рубин». В нашем футболе может произойти все что угодно.

Не знаю, сможет ли Массимо вывести «Рубин» в РПЛ и сделать так, чтобы команда вернулась на былой уровень. В «Рубине» же был Слуцкий, но у него что-то ничего не получилось там. Но Каррера однозначно лучше Леонида Викторовича.

Другое дело, что, когда Массимо ушел из «Спартака», он больше особо нигде не задержался», — сказал экс-хавбек сборной России.

После 20 туров казанский клуб занимает в таблице лиги 3-е место, отставая от лидирующей «Балтики» на 4 очка.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ