Хавбек «Крыльев» Коваленко отказал Армении ради сборной России: «Окончательное и взвешенное решение»

Хавбек Александр Коваленко сообщил, что отказал сборной Армении ради игры за Россию.

Коваленко родился и вырос в России. Как говорил сам футболист, его отец «наполовину украинец, наполовину армянин, а мама – чистокровная армянка».

Ранее тренер Игорь Осинькин сообщил, что Коваленко предложили выступать за Армению.

«С Федерацией футбола Армении на данный момент не общаюсь. Выбор в пользу сборной России – это окончательное решение.

Возможность сменить спортивное гражданство и играть за Армению не рассматриваю, потому что решение выступать за сборную России было взвешенным», – сказал 19-летний атакующий полузащитник.

Коваленко дебютировал в составе сборной России в сентябре. Он вышел на товарищеский матч против сборной Кыргызстана в старте команды Валерия Карпина.

В этом сезоне на счету Коваленко 2 гола и 2 результативные передачи в 20 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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