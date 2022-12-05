Хавбек «Крыльев» Коваленко отказал Армении ради сборной России: «Окончательное и взвешенное решение»
Хавбек Александр Коваленко сообщил, что отказал сборной Армении ради игры за Россию.
Коваленко родился и вырос в России. Как говорил сам футболист, его отец «наполовину украинец, наполовину армянин, а мама – чистокровная армянка».
Ранее тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что Коваленко предложили выступать за Армению.
«С Федерацией футбола Армении на данный момент не общаюсь. Выбор в пользу сборной России – это окончательное решение.
Возможность сменить спортивное гражданство и играть за Армению не рассматриваю, потому что решение выступать за сборную России было взвешенным», – сказал 19-летний атакующий полузащитник.
Коваленко дебютировал в составе сборной России в сентябре. Он вышел на товарищеский матч против сборной Кыргызстана в старте команды Валерия Карпина.
В этом сезоне на счету Коваленко 2 гола и 2 результативные передачи в 20 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
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