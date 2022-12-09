Тренер Хорватии Далич извинился за сравнение футбола с фигурным катанием: «Эстетика спортсменов не столь важна, как результат, которого они должны добиться»

Главный тренер сборной Хорватии извинился за сравнение футбола и фигурного катания.

ранее заявил: «Футбол – это не фигурное катание, это борьба за результат».

«Я не хотел этим принизить значимость фигурного катания. Это очень сложный вид спорта.

Сравнивая их, я имел в виду, что в футболе, в отличие от фигурного катания, эстетика или презентация спортсменов на поле не столь важны, как результат, которого они должны добиться. Я бы хотел извиниться перед теми, кого обидело это сравнение», – сказал Далич.

сыграет с командой Бразилии в матче 1/4 финала .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ