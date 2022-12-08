Вахид Халилходжич: «Кое-кто отказывался играть за Марокко – окружение предпочитало Испанию, Францию. А во время ЧМ мнение меняется! Но нужно было ездить с командой в Гвинею в дни военного путча»

Вахид Халилходжич рассказал о работе в сборной Марокко.

Халилходжич вывел Марокко на . За три месяца до старта турнира марокканцы отправили боснийского специалиста в отставку. Федерация футбола страны (FRMF) заявила, что решение принято из-за разногласий по поводу подготовки сборной к турниру.

«Когда приезжаешь в страну, не знаешь всех хороших игроков. Поэтому их нужно искать. Сколько видео я просмотрел в ! Не менее тысячи.

Я обновил 80% команды. Нужно найти футболистов, которые способны играть за сборную. Авторитет тренера основан на результатах. И никогда марокканская команда не добивалась лучших результатов, чем со мной в отборочном турнире чемпионата мира. 7 побед, 1 ничья, в среднем 3 гола за игру.

Чего я не принимал, так это клеветнических кампаний о том, что местным не дают играть за свою страну. Это было направлено на создание вражды между болельщиками разных клубов, между местными жителями и марокканцами за рубежом.

Это давление со стороны федерации продолжалось в течение длительного времени. Они хотели, чтобы я взял 3-4 футболиста, хотя команда и без них добивалась результатов. Я не поддался, потому что вы теряете авторитет, когда игроки чувствуют, что за них решают.

Некоторые отказывались играть за Марокко, потому что их окружение хотело, чтобы они играли за Испанию, Италию или Францию. А во время чемпионата мира они меняют свое мнение! Но вы должны были быть там, когда мы отправлялись в Киншасу или Гвинею во время военного переворота.

Я чувствовал, что с марокканской командой, которую я создал, мы сможем что-то сделать на чемпионате мира. Я бы хотел завершить свою карьеру успешным чемпионатом мира», – цитирует Халилходжича So Foot.

Вахид Халилходжич – уникальный тренер. Вывел 4 разные сборные на ЧМ (рекорд), но из трех уволили перед стартом турнира