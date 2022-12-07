Полиция доставила игрока «Юниона» Лапуссена в участок для алкотеста. Клуб заявил, что нетрезвое вождение убивает и калечит десятки людей ежегодно

Полузащитник бельгийского «Юниона» Лоик Лапуссен задержан за вождение в нетрезвом виде.

В воскресенье утром полиция Брюсселя остановила Лапуссена на дороге с целью провести проверку на алкоголь. Полузащитник отказался сдавать тест, и его доставили в полицейский участок.

«Мы очень серьезно относимся к инциденту. Футболисты являются образцом для подражания для молодежи. Каждый год десятки людей погибают и получают тяжелые травмы на дорогах из-за нетрезвых водителей.

Мы не можем подобрать слова, чтобы описать страдания, которые причиняют людям пьяные воители. Поэтому мы собираемся ввести дополнительные санкции с целью повышения осведомленности и, вместе с Лоиком, взять на себя обязательство бороться с этой проблемой», –сказал генеральный директор клуба Филипп Борманс.

Позже Лапуссен принес публичные извинения за этот инцидент.

«Я понимаю, что совершил ошибку, и хотел бы публично извиниться перед моими коллегами-игроками, персоналом, руководством и перед всей семьей «Юниона». Я приму штраф и дополнительные санкции, которые наложит на меня клуб», – сказал полузащитник .

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