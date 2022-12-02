Луи ван Гал: «Мы никогда не выиграем ЧМ, если верить нидерландской прессе. А мы хотим победить»
Луи ван Гал отреагировал на скепсис прессы относительно шансов Нидерландов выиграть ЧМ-2022.
«Мы хотим выиграть чемпионат мира. У нас впереди еще четыре игры. Но пока мы еще не чемпионы мира.
Впрочем, если я буду верить нидерландской прессе, мы никогда не выиграем чемпионат мира», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.
Нидерланды встретятся со сборной США в матче 1/8 финала турнира.
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