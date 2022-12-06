Казанский о цене пива в Катаре: «1200 рублей в баре при отеле. Обычное, бутылочное»

рассказал, сколько стоит пиво в Катаре, где проходит .

— За три дня в Катаре — ни капли алкоголя?

— После матча Уэльс — Англия встретились в центре города с Нобелем [Арустамяном]. Зашли в бар при отеле, выпили по бокалу пива.

— Дорогое?

— 100 риалов. По нынешнему курсу — 1200 рублей.

— Ох. Пиво-то хорошее?

— Да обычное, бутылочное. Разливное в Катаре я и не видел. Даже не уверен, что там оно есть, – сказал комментатор.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ