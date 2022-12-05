Сериал «Здесь был Палыч» на родине Семина, где умер профессиональный футбол

Теги Спартак Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия натив Футбол

Путешествие Юрия Палыча и Саши Аксенова продолжается. Во второй серии они приехали в Орел, на родину Семина, чтобы понять, как город, подаривший нам легенду, живет сейчас и почему в нем нет профессиональной футбольной команды?

Когда-то мама Юрия Палыча попросила у сына мячи для ребятишек во дворе, она сама раздавала их детям, чтобы те могли играть в футбол, когда захотят. Мы так вдохновились этой историей, что решили придумать свой футбольный закон: в каждом доме должен быть специальный футбольный мяч, который может попросить любой ребенок. С этой идеей мы обратились к губернатору и футбольным чиновникам города. Мы не ограничились разговорами, но и показали на своем примере, как можно воплотить такую инициативу в жизнь: привезли мячи во двор, где вырос Юрий Палыч и раздали их местным жителям. 

В Орле мы пообщались с игроками местной команды из КФК, узнали, сколько зарабатывают тренеры, а еще выяснили у лучшего друга Юрия Палыча актера Валерия Александровича Баринова, какими они были в молодости (и спойлер, как держали весь район!). 

Там было еще много интересного, все рассказывать не будем, лучше смотрите вторую серию «Здесь был Палыч» на PREMIER уже сейчас!

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