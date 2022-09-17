Коваленко о том, рассматривает ли вариант со сборной Армении: «Без комментариев». Хавбек «Крыльев» вызван в сборную России

Александр Коваленко оценил вероятность выступления за сборную Армении.
— Ваш дед Александр Коваленко, знаменитый защитник ереванского «Арарата» советских времен, умер за год до вашего рождения. Много слышали о нем от родителей?
— Ну да, часто про него рассказывали, много интересных историй. Авторитетный человек был. Сейчас не могу рассказать что-то конкретное, но, безусловно, понимаю, насколько успешным он был футболистом и человеком. Горжусь быть его внуком.
— С учетом армянских корней вас звали в сборную Армении?
— Да, предлагали оформить армянское гражданство и выступать за сборную Армении.
— Еще рассматриваете этот вариант?
— Без комментариев, – сказал хавбек «Крыльев Советов», вызванный в сборную России.
«Ему надо делать выбор». Хавбеку «Крыльев» Коваленко, вызванному в сборную России, предлагали выступать за Армению