Коваленко о том, рассматривает ли вариант со сборной Армении: «Без комментариев». Хавбек «Крыльев» вызван в сборную России

оценил вероятность выступления за сборную Армении.

— Ваш дед Александр Коваленко, знаменитый защитник ереванского «Арарата» советских времен, умер за год до вашего рождения. Много слышали о нем от родителей?

— Ну да, часто про него рассказывали, много интересных историй. Авторитетный человек был. Сейчас не могу рассказать что-то конкретное, но, безусловно, понимаю, насколько успешным он был футболистом и человеком. Горжусь быть его внуком.

— С учетом армянских корней вас звали в сборную Армении?

— Да, предлагали оформить армянское гражданство и выступать за сборную Армении.

— Еще рассматриваете этот вариант?

— Без комментариев, – сказал хавбек , вызванный в сборную России.

«Ему надо делать выбор». Хавбеку «Крыльев» Коваленко, вызванному в сборную России, предлагали выступать за Армению