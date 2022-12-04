В отеле, где жили жены игроков сборной Аргентины, случилось задымление и отключилось электричество, а в душевых не было горячей воды. Они переехали 

В отеле, где жили жены игроков сборной Аргентины, возникли проблемы.

Около 22:00 в отеле Waterfront в Лусаиле, где номер стоит от 800 евро за ночь, во всем здании отключилось электричество. Кроме того, предположительно, случилось задымление.

Жены игроков – в частности, речь о спутницах Херонимо Рульи, Маркоса Акуньи, Папу Гомеса, Хермана Пессельи, Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии – и их семьи были в панике. Они собрались в холле отеля, но никто им ничего внятно не мог объяснить.

Отец Хуана Фойта, инженер по профессии, потребовал ввести его в курс дела и допустить к месту поломки, но он не смог найти причину отключения электроэнергии.

Через два часа электричество дали, но семьи игроков отказались жить в Waterfront. И потребовали, чтобы их немедленно отвезли в другие отели.

После непродолжительных переговоров около двух часов ночи прибыли микроавтобусы, чтобы развести их по новым локациям. Предположительно, жены всех игроков спустя время поселились в отеле Hilton.

Отмечается, что у семей футболистов возникли и другие проблемы в Waterfront. Номера не убирали, в душе не было горячей воды, плюс завтрак был низкого качества.

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