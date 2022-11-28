«Здесь был Палыч» – новый документальный сериал Sports.ru и PREMIER о любви к футболу

Сегодня в онлайн-кинотеатре PREMIER стартует самый необычный документальный сериал о футболе: легендарный тренер Юрий Палыч Семин и спортивный журналист Александр Аксенов отправляются в путешествие, чтобы разобраться, почему мы все так любим футбол, хотя с ним вечно что-то не так!

Зачем вопреки всем обстоятельствам развивать женский футбол? Почему умирает профессиональный спорт там, где еще недавно зажигались яркие звезды? Как красиво и технологично возродить легендарную команду? В нашем проекте мы постараемся ответить на эти и другие вопросы, а еще – рассказать и показать, что на самом деле все проблемы решаемы.

В первой серии Юрий Палыч и Александр Аксенов отправляются в Дагестан, чтобы поговорить с футболистками из любительской команды и узнать, как сочетаются в регионе традиции, религия и женский футбол, и почему, несмотря на непонимание и запреты, сопровождающие их всю жизнь, девушки все равно продолжают заниматься любимым спортом.

Еще в этой серии вы узнаете, какое влияние на женский футбол в Дагестане оказал сэр Алекс Фергюсон, за кого на самом деле болеет Юрий Палыч и как признаться в любви к футболу на аварском языке.

Первая серия уже доступна в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Смотрите и делитесь впечатлениями под этим постом. А Юрий Палыч и Саша Аксенов обязательно прочитают все комментарии и ответят на самые интересные вопросы.