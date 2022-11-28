Флик про 1:1 с Испанией: «Колоссальный успех, горжусь Германией. Если сохраним этот импульс, будем на многое способны»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча с Испанией (1:1).

«Команда билась бесстрашно. Но мы сделали лишь первый шаг.

Мы команда. Даже если со стороны кажется иначе, мы едины.

Команда добилась колоссального успеха, я горжусь ей. На поле вышли воины, не щадившие себя. Если мы сохраним этот импульс и еще больше поверим в себя, то будем на многое способны», – сказал Флик.

Как дела у Германии в группе? Испания может вылететь? Расклады на 3-й тур