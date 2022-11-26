Ещенко о матче с Бельгией на ЧМ-2014: «Играли на равных, просто они чуть дожали. Меня выпустили за 25 минут до конца, фланговых защитников возили»
Андрей Ещенко вспомнил события матча со сборной Бельгии на ЧМ-2014.
Сборная России проиграла в той игре со счетом 0:1, пропустив гол на 88-й минуте.
«Мы тогда должны были не проиграть Бельгии, чтобы бороться за выход дальше, в плей-офф.
Мы играли на равных, просто в конце они чуть дожали и забили один гол. Я тогда вышел за 25 минут до конца. Наших фланговых защитников возили, и меня выпустили.
Я вышел почти один на один, но потом была ответная атака – и нам забили. В таких матчах нужен расчет, правильный состав», – сказал бывший защитник сборной России и «Спартака» в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!».
На ЧМ-2014 российская команда заняла третье место и не вышла из группы.
«Это Кубок мира, брат!» – шоу, в котором ведущие и гости на протяжении месяца обсуждают все события чемпионата мира в Катаре. Новые выпуски выходят на канале каждый день.
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