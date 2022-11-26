Ещенко о матче с Бельгией на ЧМ-2014: «Играли на равных, просто они чуть дожали. Меня выпустили за 25 минут до конца, фланговых защитников возили»

вспомнил события матча со сборной Бельгии на ЧМ-2014.

проиграла в той игре со счетом 0:1, пропустив гол на 88-й минуте.

«Мы тогда должны были не проиграть , чтобы бороться за выход дальше, в плей-офф.

Мы играли на равных, просто в конце они чуть дожали и забили один гол. Я тогда вышел за 25 минут до конца. Наших фланговых защитников возили, и меня выпустили.

Я вышел почти один на один, но потом была ответная атака – и нам забили. В таких матчах нужен расчет, правильный состав», – сказал бывший защитник сборной России и в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!».

На ЧМ-2014 российская команда заняла третье место и не вышла из группы.

«Это Кубок мира, брат!» – шоу, в котором ведущие и гости на протяжении месяца обсуждают все события чемпионата мира в Катаре. Новые выпуски выходят на канале каждый день.