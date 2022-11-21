Насри о Бензема: «Он особенный игрок и требует особого внимания. Дешаму не стоило торопиться и давить на него»

оценил исключение Карима Бензема из заявки сборной на ЧМ-2022.

«Я говорил с ним вчера (по телефону), он был расстроен. Я думаю, тренер [Дидье Дешам] плохо обошелся с ним. Он особенный игрок, который требует особого внимания.

Бензема не обязательно был нужен нам для Австралии, Туниса или Дании. Он понадобился бы в плей-офф, потому что он из тех игроков, которые выводят команду на новый уровень. Думаю, это большая потеря для нас, и не стоило давить на него.

В прошлом сезоне он отыграл почти 60 матчей, и это нормально, что он чувствует усталость – ему 34 года. Я думаю, что нам не следовало торопиться», – сказал бывший полузащитник и сборной Франции.

Ранее Карим Бензема покинул расположение сборной Франции из-за травмы бедра. Нападающий пропустит минимум три недели.