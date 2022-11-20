«Боруссия» предложила 18-летнему Мукоко около 5 млн евро в год по новому контракту

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Юссуфа Мукоко деньги Футбол

Дортмундская «Боруссия» хочет продлить контракт Юссуфа Мукоко.

По данным Sport1.de, «Дортмунд» предложил 18-летнему форварду контракт с зарплатой около 5 миллионов евро в год.

Переговоры запланированы на период после окончания ЧМ-2022, который нападающий проведет в составе сборной Германии.

Велики шансы, что Мукоко примет предложения о новом долгосрочном контракте. Нынешнее соглашение рассчитано до конца сезона.

Статистику Мукоко можно изучить здесь.

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