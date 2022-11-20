«Боруссия» предложила 18-летнему Мукоко около 5 млн евро в год по новому контракту
Дортмундская «Боруссия» хочет продлить контракт Юссуфа Мукоко.
По данным Sport1.de, «Дортмунд» предложил 18-летнему форварду контракт с зарплатой около 5 миллионов евро в год.
Переговоры запланированы на период после окончания ЧМ-2022, который нападающий проведет в составе сборной Германии.
Велики шансы, что Мукоко примет предложения о новом долгосрочном контракте. Нынешнее соглашение рассчитано до конца сезона.
Статистику Мукоко можно изучить здесь.
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