17-летний Мукоко – самый юный дебютант сборной Германии с 1954 года

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Нападающий Юссуфа Мукоко стал самым юным дебютантом сборной Германии с середины XX века.

Форвард, представляющий дортмундскую «Боруссию», сыграл в товарищеском матче с Оманом (1:0) в 17 лет и 361 день.

Последним в таком возрасте за немецкую сборную дебютировал Уве Зеелер в 1954 году – тогда ему было 17 лет и 345 дней.

В текущем сезоне Мукоко провел в Бундеслиге 14 матчей и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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