17-летний Мукоко – самый юный дебютант сборной Германии с 1954 года

Нападающий Юссуфа Мукоко стал самым юным дебютантом сборной с середины XX века.

Форвард, представляющий дортмундскую «Боруссию», сыграл в товарищеском матче с (1:0) в 17 лет и 361 день.

Последним в таком возрасте за немецкую сборную дебютировал в 1954 году – тогда ему было 17 лет и 345 дней.

В текущем сезоне Мукоко провел в Бундеслиге 14 матчей и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.