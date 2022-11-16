17-летний Мукоко – самый юный дебютант сборной Германии с 1954 года
Нападающий Юссуфа Мукоко стал самым юным дебютантом сборной Германии с середины XX века.
Форвард, представляющий дортмундскую «Боруссию», сыграл в товарищеском матче с Оманом (1:0) в 17 лет и 361 день.
Последним в таком возрасте за немецкую сборную дебютировал Уве Зеелер в 1954 году – тогда ему было 17 лет и 345 дней.
В текущем сезоне Мукоко провел в Бундеслиге 14 матчей и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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