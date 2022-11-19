39-летний хавбек «Балтики» Кашчелан получил российское гражданство

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Хавбек «Балтики» Младен Кашчелан получил российское гражданство.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликовал на своей странице сенатор Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков.

«Поздравляю нашего дорогого Младена! Одним добрым русским стало больше», – написал Шендерюк-Жидков.

Кашчелан с 2013 по 2015 год выступал за тульский «Арсенал», также он играл за «Тосно» и «Тамбов». За «Балтику» 39-летний полузащитник выступает с 2019 года.

Также на счету Кашчелана 25 матчей за сборную Черногории в период с 2009 по 2016 год.

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