Бонуччи о Роналду: «Считаю Криштиану отличным человеком. Печально читать о том, что происходит между ним и «МЮ»

Теги Леонардо Бонуччи Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Футбол

Леонардо Бонуччи сообщил, что ему печально за ситуацию между Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед».

«Печально читать о том, что сейчас происходит между Роналду и «Манчестер Юнайтед». Я не могу комментировать это в деталях, поскольку не знаю всего, что произошло.

Вместе с Роналду я провел отличные годы в «Ювентусе». Считаю его отличным человеком», – сказал защитник туринского клуба.

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