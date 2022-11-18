Бонуччи о Роналду: «Считаю Криштиану отличным человеком. Печально читать о том, что происходит между ним и «МЮ»
Леонардо Бонуччи сообщил, что ему печально за ситуацию между Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед».
«Печально читать о том, что сейчас происходит между Роналду и «Манчестер Юнайтед». Я не могу комментировать это в деталях, поскольку не знаю всего, что произошло.
Вместе с Роналду я провел отличные годы в «Ювентусе». Считаю его отличным человеком», – сказал защитник туринского клуба.
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