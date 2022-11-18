Мальдини о скудетто: «Наполи» потрясающе провел 1-ю часть сезона, но «Милан» будет бороться до конца»

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Паоло Мальдини рассказал о борьбе за чемпионство в Серии А.

«Я хорошо помню соперничество с «Наполи», это были великолепные годы для итальянского футбола. У «Милана» была отличная команда, у них был Марадона и другие великие чемпионы. Для нас это было началом 25 лет успеха, и теперь мы снова противостоим друг другу.

Они затмили все, что сделали другие команды, потому что у нас всего на два очка меньше, чем в прошлом году, мы вышли из группы в Лиге чемпионов, но все равно отстаем на восемь очков от команды, которая провела потрясающую первую часть сезона.

Это их большая заслуга. Мы знаем, что нельзя сдаваться. Будем бороться до конца, а там посмотрим. Все в их руках, и это большое преимущество, но чемпионат очень длинный», – сказал Мальдини.

Также технический директор «Милана» высказался о возвращении Златана Ибрагимовича, который в мае получил травму и выбыл на 7-8 месяцев.

«Мы продлили контракт с четкой идеей, что он будет с нами на сборах в Дубае и, надеюсь, выйдет на поле в январе. Такова цель», – добавил Паоло.

В чемпионате Италии «Милан» занимает вторую строчку с 33 очками. На первом месте – «Наполи», набравший 41 очко.

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