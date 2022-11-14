Во сколько играют сборная Таджикистана – Сборная России, Товарищеские матчи (сборные), 17 ноября, время начала матча

Теги Сборная России по футболу сборная Таджикистана товарищеские матчи (сборные) Футбол

В четверг, 17 ноября, сыграют сборная Таджикистана и сборная России в рамках Международных Товарищеских Матчей.

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  • Игра пройдет на Республиканском Стадионе им. Фрунзе.
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

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