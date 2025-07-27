Арнаутович заплакал, вспомнив обещание Михайловичу однажды перейти в «Црвену Звезду»: «Синиша говорил мне об этом каждый день. Я пообещал ему, и вот я здесь»

Марко Арнаутович заплакал, говоря об обещании умершему Синише Михайловичу.

36-летний форвард покинул «Интер » этим летом и подписал двухлетний контракт с «Црвеной Звездой».

Во время пресс-конференции Арнаутович не смог сдержать слез, говоря об обещании Синише Михайловичу однажды перейти в «Црвену Звезду». Умерший в 2022 году тренер, работавший с Арнаутовичем в «Болонье», выступал за клуб из Белграда.

«Он говорил мне об этом каждый день, когда мы были в «Болонье». Я здесь, потому что пообещал ему однажды надеть эту майку. Я пообещал Синише, что однажды перейду в «Црвену Звезду», и вот я здесь.

Когда я приехал на стадион, за эти два дня я плакал больше, чем за всю свою жизнь. Я поговорил с его семьей. Я пообещал Синише, что перейду в «Црвену Звезду », и теперь я здесь», – сказал Арнаутович.