Арнаутович заплакал, вспомнив обещание Михайловичу однажды перейти в «Црвену Звезду»: «Синиша говорил мне об этом каждый день. Я пообещал ему, и вот я здесь»
Марко Арнаутович заплакал, говоря об обещании умершему Синише Михайловичу.
36-летний форвард покинул «Интер» этим летом и подписал двухлетний контракт с «Црвеной Звездой».
Во время пресс-конференции Арнаутович не смог сдержать слез, говоря об обещании Синише Михайловичу однажды перейти в «Црвену Звезду». Умерший в 2022 году тренер, работавший с Арнаутовичем в «Болонье», выступал за клуб из Белграда.
«Он говорил мне об этом каждый день, когда мы были в «Болонье». Я здесь, потому что пообещал ему однажды надеть эту майку. Я пообещал Синише, что однажды перейду в «Црвену Звезду», и вот я здесь.
Когда я приехал на стадион, за эти два дня я плакал больше, чем за всю свою жизнь. Я поговорил с его семьей. Я пообещал Синише, что перейду в «Црвену Звезду», и теперь я здесь», – сказал Арнаутович.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
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