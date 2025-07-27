Гиббс-Уайт продлил контракт с «Ноттингемом» до 2028-го. «Тоттенхэм» был готов заплатить 60 млн фунтов за трансфер хавбека
«Ноттингем Форест» продлил договор с Морганом Гиббс-Уайтом на 3 сезона.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» приняли решение выплатить отступные в размере 60 млн фунтов, прописанные в контракте полузащитника.
«Это настоящее проявление амбиций от нашего владельца Эвангелоса Маринакиса: Морган Гиббс-Уайт подписал контракт с клубом до лета 2028 года», – говорится в заявлении «Ноттингема».
В минувшем сезоне Гиббс-Уайт провел 34 игры в АПЛ и забил 7 голов, а также сделал 8 голевых передач. По обоим показателям он стал вторым в своей команде.
Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
«Ноттингем» пожаловался в АПЛ и может подать иск против «Тоттенхэма» из-за Гиббс-Уайта. Клуб считает, что «шпоры» не должны были общаться с хавбеком
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт «Ноттингем Форест» в X
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