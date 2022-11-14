Сколари объявил о завершении тренерской карьеры. Он привел Бразилию к пятому титулу чемпионов мира и дважды выигрывал Кубок Либертадорес

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Луис Фелипе Сколари объявил о завершении тренерской карьеры.

«Я ухожу в отставку с поста главного тренера. Я назначаю своего [помощника] Пауло Турру следующим тренером нашей команды, а сам стану техническим директором», – сказал Сколари в интервью Furacao Live.

Сколари дважды возглавлял сборную Бразилии. В 2002 году он привел команду к пятому титулу чемпионов мира, а в 2013 завоевал Кубок конфедераций.

На клубном уровне Сколари дважды выиграл Кубок Либертадорес – в 1995 году с «Гремио» и в 1999 году с «Палмейрас», а также дважды выигрывал с этими клубами чемпионат Бразилии – в 1996 и 2018 годах соответственно. Также он тренировал сборную Португалии (с 2003 по 2008 год) и «Челси».

Последним клубом в тренерской карьере Сколари стал «Атлетико Паранаэнсе», занявший по итогам сезона 6-е место в чемпионате Бразилии.

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