Кулибали о 5 матчах «Челси» в АПЛ без побед и 8-м месте: «Были плохи с «Ньюкаслом», это только наша вина. Больно»
Калиду Кулибали расстроен поражением «Челси» от «Ньюкасла» (0:1) в матче 16-го тура АПЛ.
Лондонский клуб не побеждает уже пять матчей АПЛ подряд – на этом отрезке у команды Грэма Поттера три поражения и две ничьих. На паузу, связанную с проведением ЧМ-2022, «Челси» ушел на 8-м месте в таблице.
«Это больно, мы приехали сюда за тремя очками. Мы знали, что у «Ньюкасла» хороший отрезок – они ставят на интенсивность. Особенно дома, где болельщики гонят их вперед.
В этом матче «Челси» был плох, и виноваты в этом только мы. Нужно посмотреть друг другу в глаза и продолжить работать, чтобы вернуть «Челси» на нужное место.
Пауза наступает в нужный для нас момент. Нужно перезарядиться, подумать о чем-то отвлеченном, а после чемпионата мира вернуться в «Челси» с другим настроем», – сказал защитник «синих» в интервью Canal Plus.
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