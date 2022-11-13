Кулибали о 5 матчах «Челси» в АПЛ без побед и 8-м месте: «Были плохи с «Ньюкаслом», это только наша вина. Больно»

расстроен поражением «Челси» от «Ньюкасла» (0:1) в матче 16-го тура .

Лондонский клуб не побеждает уже пять матчей АПЛ подряд – на этом отрезке у команды Грэма Поттера три поражения и две ничьих. На паузу, связанную с проведением ЧМ-2022, «Челси» ушел на 8-м месте в таблице.

«Это больно, мы приехали сюда за тремя очками. Мы знали, что у хороший отрезок – они ставят на интенсивность. Особенно дома, где болельщики гонят их вперед.

В этом матче «Челси» был плох, и виноваты в этом только мы. Нужно посмотреть друг другу в глаза и продолжить работать, чтобы вернуть «Челси» на нужное место.

Пауза наступает в нужный для нас момент. Нужно перезарядиться, подумать о чем-то отвлеченном, а после чемпионата мира вернуться в с другим настроем», – сказал защитник «синих» в интервью Canal Plus.