Милнер провел 600 матчей в АПЛ. Лишь у Бэрри, Гиггза и Лэмпарда больше

Полузащитник Джеймс Милнер проводит 600-й матч в чемпионате Англии.

Хавбек вышел на замену на 68-й минуте игры с «Саутгемптоном» в 16-м туре.

Лишь три футболиста прежде добирались до отметки в 600 матчей в : (653), (632) и (609).

Милнер выступает за мерсисайдцев с сезона-2015/16. До этого в высшей лиге Англии он играл за «Манчестер Сити», «Астон Виллу», «Ньюкасл» и «Лидс».

Подробно со статистикой 36-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

«Ливерпуль» – «Саутгемптон». 3:1 – Нуньес сделал дубль. Онлайн-трансляция