Милнер провел 600 матчей в АПЛ. Лишь у Бэрри, Гиггза и Лэмпарда больше
Полузащитник Джеймс Милнер проводит 600-й матч в чемпионате Англии.
Хавбек «Ливерпуля» вышел на замену на 68-й минуте игры с «Саутгемптоном» в 16-м туре.
Лишь три футболиста прежде добирались до отметки в 600 матчей в АПЛ: Гарет Бэрри (653), Райан Гиггз (632) и Фрэнк Лэмпард (609).
Милнер выступает за мерсисайдцев с сезона-2015/16. До этого в высшей лиге Англии он играл за «Манчестер Сити», «Астон Виллу», «Ньюкасл» и «Лидс».
Подробно со статистикой 36-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.
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