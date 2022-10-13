У Фирмино 12 ассистов за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. Он делит 1-е место по этому показателю с Джеррардом и Милнером

повторил достижение .

Нападающий «Ливерпуля» отдал голевую передачу на Дарвина Нуньеса в матче 4-го тура группового этапа против «Рейндджерс» (7:1). В этой игре бразилец также забил два мяча.

Теперь на счету Фирмино 12 ассистов в Лиге чемпионов за время выступлений за .

Ни один другой игрок мерсисайдской команды не отдал больше голевых пасов в этом турнире. Фирмино делит первое место со Стивеном Джеррардом и по этому показателю.

С подробной статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.