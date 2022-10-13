У Фирмино 12 ассистов за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. Он делит 1-е место по этому показателю с Джеррардом и Милнером
Роберто Фирмино повторил достижение Стивена Джеррарда.
Нападающий «Ливерпуля» отдал голевую передачу на Дарвина Нуньеса в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Рейндджерс» (7:1). В этой игре бразилец также забил два мяча.
Теперь на счету Фирмино 12 ассистов в Лиге чемпионов за время выступлений за «Ливерпуль».
Ни один другой игрок мерсисайдской команды не отдал больше голевых пасов в этом турнире. Фирмино делит первое место со Стивеном Джеррардом и Джеймсом Милнером по этому показателю.
С подробной статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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