У Фирмино 12 ассистов за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. Он делит 1-е место по этому показателю с Джеррардом и Милнером

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард Джеймс Милнер премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Роберто Фирмино Футбол

Роберто Фирмино повторил достижение Стивена Джеррарда.

Нападающий «Ливерпуля» отдал голевую передачу на Дарвина Нуньеса в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Рейндджерс» (7:1). В этой игре бразилец также забил два мяча.

Теперь на счету Фирмино 12 ассистов в Лиге чемпионов за время выступлений за «Ливерпуль».

Ни один другой игрок мерсисайдской команды не отдал больше голевых пасов в этом турнире. Фирмино делит первое место со Стивеном Джеррардом и Джеймсом Милнером по этому показателю.

С подробной статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные