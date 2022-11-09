Тренер США о связи с Англией: «Мы говорим на одном языке, но американский акцент приятнее»

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о связи США и Англии.

«Я помню тот матч в 2010 году (Англия – США на ЧМ-2010 (1:1) – прим. Sports.ru), между Англией и США существует очень тесная связь. У нас общий язык, хотя мы говорим на нем с более приятным акцентом!

Но я думаю, что это будет большое событие. Я думаю, что это снова будет решающая игра, и это будет на чемпионате мира, так что мы с нетерпением ждем этого, безусловно», – заявил Берхалтер.

Сборная США сыграет со сборной в группе В на ЧМ-2022 в Катаре. Матч состоится 25 ноября и пройдет в рамках 2-го тура группового этапа.