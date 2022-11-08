Муй, Хрустич, Райан, Ирвайн – в составе сборной Австралии на ЧМ-2022

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Объявлен состав сборной Австралии на ЧМ-2022.

В окончательную заявку «соккеруз» вошли 26 футболистов:

Вратари: Эндрю Редмэйн («Сидней»), Мэтью Райан («Копенгаген»), Дэнни Вукович («Сентрал Кост Маринерс»);

Защитники: Натаниэль Аткинсон, Кай Роулз (оба – «Хартс»), Азиз Бехич («Данди»), Милош Дегенек (Коламбус Крю»), Томас Денг («Альбирекс Ниигата»), Фран Карачич («Брешия»), Джоэл Кинг («Оденсе»), Харри Суттар («Сток Сити»), Бэйли Райт («Сандерленд»);

Полузащитники: Кеану Баккус («Сент-Миррен»), Кэмерон Девлин («Хартс»), Айдин Хрустич («Верона»), Джексон Ирвайн («Санкт-Паули»), Райли Макгри («Мидлсбро»), Аарон Муй («Селтик»);

Нападающие: Мартин Бойл («Хиберниан»), Джейсон Каммингс, Гаранг Куол (оба – «Сентрал Кост Мэринерс»), Митчелл Дьюк («Фаджиано Окаяма»), Крэйг Гудвин («Аделаида Юнайтед»), Мэтью Лекки, Джейми Макларен (оба – «Мельбурн Сити»), Авер Мабил («Кадис»).

Турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Сборная Австралии сыграет в группе D с Францией, Данией и Тунисом.

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