Хавбек «Урала» Мишкич: «Хотел бы, чтобы сборная Хорватии приехала в Россию»

Хавбек высказался за проведение товарищеского матча Россия – Хорватия.

– Следите за скандалом, который сейчас идет в Боснии из-за договоренности с Россией о товарищеском матче в Санкт-Петербурге? Если бы наша федерация также договорилась с хорватской, у вас в стране была бы аналогичная реакция?

— Не исключено, что была бы такая реакция. Но я надеюсь, чтобы ее бы не было. Потому что я бы очень хотел, чтобы сборная Хорватии приехала сюда [в Россию] и чтобы на трибунах были самые лучшие болельщики. И они бы болели за Хорватию. Поэтому не вижу проблемы. Я здесь. И для меня пока все хорошо.

— Все знают, что из стран бывшей Югославии сербы поддерживают Россию, но остальные государства Балканского полуострова поддерживают санкции. В Хорватии есть давление на игроков, которые, как вы, не уезжают из нашей страны?

— Есть, конечно, есть. Но у меня здесь контракт, у меня здесь работа. Мне нравятся и люди в Екатеринбурге, и люди в клубе. Поэтому я не хотел уезжать. Для меня и моей семьи все нормально в Екатеринбурге.

— У вас есть контракт, но есть и разрешение ФИФА легионерам в одностороннем порядке приостановить соглашения с российскими клубами.

— Да, но я здесь уже два года. Я в свое время подписал контракт с «Уралом» на три года. И буду здесь до конца.

— Как вы считаете, изменится ли в ближайшее время отношение боснийцев и хорватов к России?

— Не знаю, но мне бы этого хотелось.

— Нынешнее отношение этих стран — позиция всего их народа или только политического руководства?

— Я не хочу комментировать политику. Для меня есть только футбол. Я бы хотел говорить о нем, – сказал хорват.