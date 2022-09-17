Хавбек «Урала» Мишкич: «Хотел бы, чтобы сборная Хорватии приехала в Россию»

Хавбек «Урала» Даниел Мишкич высказался за проведение товарищеского матча Россия – Хорватия.
– Следите за скандалом, который сейчас идет в Боснии из-за договоренности с Россией о товарищеском матче в Санкт-Петербурге? Если бы наша федерация также договорилась с хорватской, у вас в стране была бы аналогичная реакция?
— Не исключено, что была бы такая реакция. Но я надеюсь, чтобы ее бы не было. Потому что я бы очень хотел, чтобы сборная Хорватии приехала сюда [в Россию] и чтобы на трибунах были самые лучшие болельщики. И они бы болели за Хорватию. Поэтому не вижу проблемы. Я здесь. И для меня пока все хорошо.
— Все знают, что из стран бывшей Югославии сербы поддерживают Россию, но остальные государства Балканского полуострова поддерживают санкции. В Хорватии есть давление на игроков, которые, как вы, не уезжают из нашей страны?
— Есть, конечно, есть. Но у меня здесь контракт, у меня здесь работа. Мне нравятся и люди в Екатеринбурге, и люди в клубе. Поэтому я не хотел уезжать. Для меня и моей семьи все нормально в Екатеринбурге.
— У вас есть контракт, но есть и разрешение ФИФА легионерам в одностороннем порядке приостановить соглашения с российскими клубами.
— Да, но я здесь уже два года. Я в свое время подписал контракт с «Уралом» на три года. И буду здесь до конца.
— Как вы считаете, изменится ли в ближайшее время отношение боснийцев и хорватов к России?
— Не знаю, но мне бы этого хотелось.
— Нынешнее отношение этих стран — позиция всего их народа или только политического руководства?
— Я не хочу комментировать политику. Для меня есть только футбол. Я бы хотел говорить о нем, – сказал хорват.