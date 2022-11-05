Зайнутдинов о ЦСКА: «Огорчены очень сильно, потому что игра не идет в последнее время»
Бахтиер Зайнутдинов считает, что у ЦСКА в последнее время не идет игра.
В субботу армейцы уступили «Пари НН» (0:1) в 16-м туре Мир РПЛ.
– «Пари НН» – очень хорошая боевая команда. Они весь матч нас прессинговали. Со стандарта пропустили, а так у них особо моментов не было, но и мы играли плохо.
– Почему не удалось после перерыва играть лучше?
– Плохо играли, я говорю. Эмоции отрицательные, ничего не получалось у нас. В конце пытались забросами играть, тоже не получилось.
– У ЦСКА сейчас трудный период?
– Честно, даже не знаю, лучше у тренера это спросить. Конечно, огорчены очень сильно, потому что игра не идет в последнее время, – сказал хавбек ЦСКА.
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