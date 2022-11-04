Малком – лучший футболист «Зенита» в октябре. Бразилец забил 5 голов и сделал ассист в 6 матчах

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Назван лучший футболист «Зенита» в октябре.

Им в результате голосования болельщиков стал полузащитник Малком, набравший 49,7% голосов. Бразильца признали лучшим месяца в «Зените» по итогам месяца в пятый раз.

Второе место занял Далер Кузяев (21,18%), третье – Вильмар Барриос (5,34%).

В октябре «Зенит» провел шесть матчей: пять в Мир РПЛ, один – в Фонбет Кубке России. В этих матчах Малком забил 5 голов и сделал одну результативную передачу.

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