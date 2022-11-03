Депай о срыве сроков восстановления: «Неуважительные слухи. Не смейте сомневаться в моем профессионализме!»

Форвард «Барселоны» прокомментировал информацию о восстановлении от травмы.

Сообщалось, что нидерландец намеренно срывает сроки возвращения на поле, чтобы не играть до ЧМ-2022.

«До меня дошли кое-какие неуважительные слухи, касающиеся намеренного замедления восстановления от травмы.

То, что пресса столь легко распространяет информацию, не зная при этом фактов, создает вокруг моего имени негативный фон!

Никогда не смейте ставить под сомнение мой профессионализм!» – написал Депай.