Игуаин признан лучшим игроком года в «Интер» Майами. Он закончил карьеру в конце сезона

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Гонсало Игуаин признан лучшим игроком сезона в «Интер» Майами.

Об этой сообщает официальный сайт клуба.   В  сезоне МЛС-2022, который стал для Игуаина последним в карьере, аргентинский нападающий забил 16 голов и отдал три голевые передачи. Игуаин пять раз (в том числе три раза подряд) попадал в команду недели, а один из его голов попадал в номинацию на лучший гол года в МЛС.

В общей сложности нападающий провел за «Интер Майами» 68 матчей за два с половиной сезона, забив 29 голов и отдав 14 результативных передач.

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