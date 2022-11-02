Игуаин признан лучшим игроком года в «Интер» Майами. Он закончил карьеру в конце сезона

признан лучшим игроком сезона в «Интер» Майами.

Об этой сообщает официальный сайт клуба. В сезоне МЛС-2022, который стал для Игуаина последним в карьере, аргентинский нападающий забил 16 голов и отдал три голевые передачи. Игуаин пять раз (в том числе три раза подряд) попадал в команду недели, а один из его голов попадал в номинацию на лучший гол года в МЛС.

В общей сложности нападающий провел за 68 матчей за два с половиной сезона, забив 29 голов и отдав 14 результативных передач.