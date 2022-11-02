Фламини об экологии: «Все говорят об изменении климата и углекислом газе, но почему мы не говорим о нефтяной промышленности? Она влияет на нас ежедневно»

Экс-игрок «Арсенала» Матье Фламини высказался о проблемах экологии.

В 2008 году Фламини вместе со своим другом Паскуале Граната основал компанию GFBiochemicals. Основным продуктом стала левулиновая кислота, которую компания производит из отходов сельскохозяйственной промышленности. Это вещество – своеобразная «платформа» которую можно настраивать и изменять в соответствии с требованиями различных отраслей промышленности, что позволит заменить в химическом производстве продукты нефтепереработки.

«Все говорят о борьбе с изменением климата и сокращении выбросов углекислого газа, но почему мы не говорим о нефтяной промышленности, которая влияет на всех нас ежедневно?

Наши разработки позволят заменить в производстве вещества, которые негативно сказываются на окружающей среде, другими, биоразлагаемыми и нетоксичными.

Наша технология позволит производить что угодно – от средств личной гигиены и бытовой химии до красок и покрытий. Наша цель – стать Intel от химической промышленности», – сказал экс-полузащитник «Милана» и «Арсенала».