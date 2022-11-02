Смотрите видеообзор матча «Виктория» – «Барселона»: дубли Торреса и Хоры, голы Алонсо и Торре

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Смотрите видеообзор матча «Виктория» – «Барселона».

Каталонский клуб выиграл в Чехии (4:2) в 6-м туре Лиги чемпионов, однако с турнирной точки зрения этот матч уже ничего не значил.

В составе сине-гранатовых дубль сделал Ферран Торрес, у чехов два мяча забил Томаш Хоры. Также голами отметились Маркос Алонсо и Пабло Торре.

«Барса» с 3-го места в группе попала в стыки Лиги Европы, «Виктория», не набрав ни одного очка, финишировала последней.

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